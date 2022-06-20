敘利亞國防部表示，敘利亞北部今晨發生巴士攻擊案，造成13人死亡，死者多為政府部隊成員。

根據敘利亞國防部聲明，一輛民間巴士遭遇恐怖攻擊，有11名政府軍和2名平民喪生，另有3名軍人受傷。

敘利亞新聞社（SANA）報導，這起攻擊案發生在幅員廣闊的拉卡省（Raqqa）。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）稱，這次伏擊是由伊斯蘭國（IS）分子發動，他們持續潛藏在敘利亞沙漠地區發動打了就撤的攻擊。

目前還沒有組織宣稱犯案。

敘利亞11年來的衝突使國家分成不同勢力範圍：大多數領土受政府部隊與結盟戰士控制；土耳其支持的反抗軍和立場較為強硬的團體掌控西北部部分地區；獲得美國支持的庫德族為首部隊則握有東北部。

敘利亞其中一場最致命的巴士伏擊案發生在2020年12月，地點在東部代爾祖爾省（Deir al-Zor）一條主要公路，那次攻擊造成28人死亡。