亞泥（1102）20日舉行法說會，由於煤炭價格飆漲，因此讓亞泥中國的成本增加，今年第一季的水泥每噸毛利跌到人民幣49元，是近五年來單季低點。亞泥指出，當地政府進行煤價調控，加上季節景氣逐漸回溫，預期下半年營運將可逐季成長。

根據亞泥的財報顯示，亞泥中國的成本結構中，2022年第一季，煤炭成本就占了47％，比去年同期增加了14個百分點。

今年第一季，亞泥中國的營收占了亞泥整體營收的47％；亞泥指出，雖然亞泥中國市場第一季每噸水泥的平均價格達人民幣366元，比去年同期上漲了7％；不過，在銷售量減少2成、煤炭價格飆漲下，每噸水泥的毛利只有人民幣49元，比去年同期跌了114％，導致亞泥中國今年第一季的獲利比去年同期衰退7成。

亞泥認為，隨著大陸當地政府對煤價的調控，以及各項刺激內需的政策出爐，加上水泥產業季節景氣的回溫，亞泥中國市場的營運可望逐漸好轉。

每年的下半年一向是水泥產業傳統營運的高峰，因此，市場指出，隨著大陸當地政府增加各項基建工程預算、放寬對房地產的調控，加上疫情趨緩各工程對水泥需求增加，再配合季節營運高峰的來臨，預估亞泥中國市場的營運將在下半年逐漸恢復成長力道。