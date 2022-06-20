SOGO忠孝館白色戀人18枚入，售價720元（盒)。（SOGO提供）

SOGO忠孝館山形心心 醬油拉麵，售價240元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館柳月紅豆奶油夾心餅乾，售價499元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館la vie bonbon花束鬱金香蛋糕 ，售價1500元（5吋）。（SOGO提供）

遠東SOGO百貨忠孝館明（21日）至7月3日，於12F活動會館舉辦「夏季和風節」，本次邀請全日本當地美食、甜點及工藝品等，蒐羅58家品牌、8家初登場及12家實演活動。而因防疫需求，SOGO看好冷凍包便利商機，此次首度推出日本冷凍食品，在家即可微波加熱品嘗。

SOGO忠孝館本次也引進經典伴手禮，如白色戀人、福砂屋、如水庵「筑紫麻糬」、柳月「紅豆奶油夾心餅乾」等，還有初登場的東京la vie bonbon、京都「茶茶小王子」品牌的茶茶屋、來自大分的湯布院菓子工房GOEMON，及福岡必買的山口油屋福太郎「明太子仙貝」、大小朋友都愛的CALBEE經典薯條三兄弟、煙燻洋芋片等，多款美味零食供選擇。

同時，於指定活動期間憑快樂購卡，消費累計滿1000元，即可兌換和風百匯2入碗等好禮，只要消費滿2000元，即可有機會抽中「和苑三井花園飯店住宿券（價值1萬4445元）」。而每到日本展必嘗職人實演，有來自大阪的綠橋章魚燒、山形來的醬油拉麵等，熱騰騰的實演由職人現場呈現；另6月25日在11F中庭有日本傳統藝術茶道，將有藝妓現場帶您感受日本的文化、美學和禮儀；7月3日更有2場DIY夏作日本和菓子，邀請台灣頂級日式和菓子專賣店「唐和家」來現場。