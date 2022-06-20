林小樓日前加入民視《黃金歲月》，客串關鍵角色看護「阿鳳」。她表示，同劇演員陳美鳳、霍正奇、梁佑南、龍天翔、胡鴻達等，都是她以前曾合作的老朋友，所以進棚當天心情好像開同學會，還分享美食零嘴，最後因為氣氛太歡樂，讓她忍不住求饒：「我先離席一下，我台詞很多。」
她的戲份上周五播出後，有網友截圖開玩笑說「桃太郎要回來收妖的」，林小樓說，很多觀眾找出當年「桃太郎」的劇照來跟現在阿鳳做對比照，幸好觀眾的反應都很正向，也如同給她打了強心針。她說，因為有氣喘宿疾，對於拍攝完整一部8點檔連續劇，還是有些恐懼，但像這一次阿鳳的角色，只是來客串幾場戲，還能跟老朋友合作，覺得很過癮。
被問到近況，她表示目前單身，平常就是準備晚會的表演，規律做伸展運動，偶爾曬一下收養的3隻流浪貓；但因疫情關係，很多活動都取消，所以很開心在這過程中還能來客串演8點檔，也很開心可以為戲帶來話題。
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