梁修身與薩克斯風同好一起在台北地下街表演。（梁修身提供）

梁修身與薩克斯風同好一起在台北地下街表演。（梁修身提供）

梁修身（右）跟著老師學摺氣球並一起到處做公益。（梁修身提供）

74歲的金鐘視帝、知名導演梁修身，19日現身台北地下街第二廣場，當年在電影《筧橋英烈傳》飾演高志航將軍成名、總被尊稱「民族英雄」的他，竟然成了街頭藝人，有模有樣地吹奏薩克斯風。他20日受訪表示，他已取得「新北市街頭藝人證」大半年，表演項目是摺氣球及薩克斯風，近期曾去育幼院、偏鄉小學、醫院或者里民大會自強活動等進行公益演出，「有機會都會去，我就是做讓大家開心的！」

梁修身去年受訪時曾透露，一開始是為了取悅孫子小寶，才特別去學摺氣球和吹薩克斯風，學出興趣來的他，想要讓自己快樂也能娛樂別人，不僅有受邀就會去表演，還加加入他就讀的政大EMBA玩樂社，「我們8月26日還會辦成果發表會，是有售票的！」

身兼演員、製作人、導演的梁修身，已經好幾年沒參與戲劇的幕前幕後工作，他說，有些業界的朋友會問他有沒有在籌備什麼戲，「我都形容，平常經過餐廳門口，我們會看到店家掛著『準備中』、『營業中』、『休息中』牌子，應用在我身上的話，我現在是『準備中』，是有想要拍攝的題材但還沒成熟，尤其現在後起之秀這麼多，身為老兵更要戰戰兢兢，不能影視老兵一出手卻被說還是以前那一套」。

他力讚這幾年影視圈有太多後起之秀都太棒、太優秀， 「例如《茶金》很不錯、《華燈初上》也非常好，都是讓我歎為觀止的好作品，我起碼都看好幾遍！《媽，別鬧了！》整齣戲及比莉也都讓我非常期待！」他說，雖然近年生活重心都在開心含飴弄孫，樂當孫子的工具人和大玩偶，但畢竟沒有住在一起，所以晚餐之後就是他可以自由看劇的時光。

「準備中」的日子看了許多讚不絕口的好戲，自己是否打算重出江湖演戲或導戲？「完全沒有強求，如果有好的、適合角色，也沒問題」，梁修身坦言這2、3年幾乎沒怎麼跟業界的朋友有實際聯絡，唯一比較有交流的圈內人就是瞿友寧，「因為他是很有想法的導演！」現在的他覺得生活過得安逸快樂就好，透露前幾天兒子梁正群一早就帶他一起去美式餐廳看NBA總冠軍賽，和許多年輕人一起吃吃喝喝吶喊，讓身為勇士隊球迷的他超嗨、覺得好過癮。