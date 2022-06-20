為了確保煤炭價格平穩、進而保障電力企業運轉無虞，大陸國家發改委近日統一部署，由各地發展改革部門會同市場監管等部門組成調查組，全面開展落實煤炭價格調控監管政策拉網式調查。調查組以重點燃煤電廠5月電煤採購情況為切入點，全面調閱電煤採購合約，查閱相應煤炭生產流通企業的合約和發票，並對煤炭、電力企業的交易憑證進行交叉比對，形成調查結論。

發改委公布的內容顯示，從部分調查結果看，已查實一些企業煤炭銷售價格超出合理區間。例如：江蘇省某貿易流通企業5月銷售產自陝西的煤炭，有3筆中長期交易價格超出合理區間。考慮到超出金額較小，當地發展改革部門已對該企業進行了約談，要求其立即退還多收煤款，並將煤炭銷售價格調整至合理區間內。該企業已承諾，將嚴格執行有關煤炭價格政策，退還多收煤款，切實規範經營行為。

目前各地拉網式調查還在進行中，接下來發改委將會同相關方面持續抓好煤炭價格政策落地見效，對價格超出合理區間的，切實做到發現一起，約談一起，查處一起。對發現主觀惡意大幅度提高價格超出合理區間的，將立即予以通報，並作為涉嫌哄抬價格線索移送有關部門依法懲處。