雲林縣北港運動公園1星期傾倒3棵老樹，北港鎮公所展開搶救老樹大作戰。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮運動公園，1星期內傾倒3棵老樹，經初步調查，應是褐根病釀禍，鎮公所20日表示3棵老樹已有數十年歷史，因之前連日降雨土壤鬆軟，加上褐根病導致爛根，才會陸續傾倒，所幸沒有壓傷人，為避免褐根病擴散，已邀請專家進行公園樹木全面健檢，確保其他珍貴老樹永續生存，同時避免樹倒造成民眾危險。

北港鎮運動公園本月14日2棵老榕樹突然傾倒，隔了4天，又有1棵老榕樹倒塌，所幸當時榕樹附近沒有民眾，無人受傷，在此運動的民眾對於陪伴他們遮蔭乘涼的老榕樹都感到很不捨，鎮公所則擔心持續有樹木傾倒壓傷人，20日展開樹木健檢工作。

北港代理鎮長張庭魁表示，北港運動公園因年代久遠，其司令台等設計思維已不符合現今需求，經雲林縣政府整建活化為兒童公園，去年啟用後共融式的遊戲空間大獲好評，成為最受民眾歡迎的休憩空間，但最近老榕樹陸續傾倒，已嚴重危及民眾人身安全，有必要進行所有樹木健檢。

張庭魁說，公園內的許多樹木年代久遠，傾倒的老榕樹樹齡都超過50年，經公所人員初步勘查，應是褐根病導致爛根，另外，之前連日下雨土壤鬆動、水泥覆蓋面積過多影響樹木生長，都可能是傾倒原因，公所已請樹木專家與雲林縣政府動植物防疫所前來協助，進行搶救老樹大作戰。

地方民眾認為，運動公園經過改造，增設兒童遊戲區、環形PU休憩慢跑道，不僅許多老人家在此散步、運動，也吸引家長帶孩子前來遊憩，公園內老樹已很久沒有整理，有必要藉由此次樹倒進行全面健檢，以免持續發生樹倒情況，造成民眾受傷。