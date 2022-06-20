基隆市中山區中和國小校舍「曉月樓」重建，今日舉行落成啟用典禮。（陳彩玲攝）

基隆市中山區中和國小今日舉辦畢業典禮，基隆市長林右昌到場獻上祝福。（陳彩玲攝）

基隆市中山區中和國小今日舉辦畢業典禮，基隆市長林右昌到場獻上祝福。（陳彩玲攝）

基隆市中山區中和國小校舍「曉月樓」使用逾40年，日前重新整建，今日舉行落成啟用及畢業典禮，市長林右昌親自到場，向師生恭喜獻上祝福。

教育處表示，曉月樓使用超過40年，校舍老舊、耐震能力不佳，為提升學習環境，向中央爭取預算重建，新大樓為地上5層建物，座落於中和國小南側，除有明亮的室內多元活動中心，更設置專用音樂教室、美勞教室、智慧創客教室等，解決缺乏專科教室及大型室內活動空間的困境。

林右昌致詞時表示，中和國小空間不大，校園校舍改建非常困難，原先沒有多功能活動中心，感謝前任校長劉汶琪任內努力爭取與細膩規劃，讓學生上課無縫接軌，現任校長賴麗雯也在工程最後階段積極推進，最後由市府加碼增加1000多萬元經費，才有現在的活動中心。

林右昌也鼓舞畢業生，小學是重要學習階段，人格成長形塑關鍵，勉勵畢業生在師生教誨之下，培養好的學習習慣，在面對全齡學習時代，無論在哪個人生階段，都能持續學習。