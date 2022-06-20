遇到這樣的鄰居也太危險！有男子在臉書抱怨，他表示一早發現家中鞋櫃旁掉落一堆菸蒂與菸灰，正疑惑菸蒂與菸灰從哪來，他抬頭一看，屋頂的塑膠採光罩竟被燒破大洞，他抱怨「不是自己家的屋頂就可以這樣亂丟嗎？今天還好沒有燒起來，如果燒起來該怎麼辦？」；網友看見照片也表示「這太危險了」、「這可以報警了吧」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示「早上一起床看到家中地板一片狼藉」，置物櫃旁地板一堆菸蒂與菸灰，抬頭一看傻住了，塑膠採光罩竟然破一個大洞，懷疑是樓上住戶抽菸往下丟，導致採光罩被燒出大洞，菸頭就掉下來，他無奈抱怨「不是自己家的屋頂就可以這樣亂丟嗎？今天還好沒有燒起來，如果燒起來了怎麼辦？遇到這種鄰居真的是無奈啊，遇到這種的真不知道該怎麼說了」。

男子發現家中地板滿地菸頭與菸灰，屋頂採光罩也被燒出大洞，雖已報警提告，但也提醒鄰居別在亂丟菸頭。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「好險沒燒起來，這太危險了」、「這可以報警了吧」、「丟煙蒂到你家採光罩上，然後燒破採光罩嗎？」、「報警，煙蒂有DNA」、「超沒水準的鄰居」、「上面那個量，不是一天兩天的事，報警吧」、「真沒公德心，怎麼可以造成別人的困擾」。

原PO看見網友支持他報警，因此也在貼文回覆網友表示「已經報警了，警察問我要怎麼處理？」，他表示由於去年10月才剛搬過來，也向鄰居溝通這次先給對方1個機會，下次若在看到1個菸蒂，將會直接提告。

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