法國內政部公布，在19日舉行的法國國民議會（國會下議院）選舉第二輪投票中，總統馬克宏的中間派「同在聯盟」（Ensemble）雖然領先，但未能取得過半數的絕對多數席位。梅蘭雄領導的左翼聯盟成為國會第二大勢力，瑪琳．雷朋率領的極右翼「國民聯盟」（RN）議席則大增10倍，創歷史新高，成為第三大黨團，超乎外界預期。

在國民議會共577個席位中，馬克宏領導的「共和前進！」及支持他的中間派「同在聯盟」獲得245席，沒有取得過半的289席。這對馬克宏是一重大挫折，除非他能夠與其他政黨談判結盟，否則恐不利於今後他要推動的政策議程。

極左翼政黨「不屈法國」（LFI）領導人梅蘭雄所在的左翼聯盟獲得131席；雷朋率領的極右翼政黨「國民聯盟」獲得89席；右翼共和黨獲得61席。雷朋形容，馬克宏的冒險之旅已經結束。

「國民聯盟」表現出人意表。相較於2012年僅拿下兩席和2017年得八席，國民聯盟19日的成績大幅躍進，贏得了89席。這將賦予極右翼正式的立法地位，對國會委員會有更大影響力，並在國會有一定的發言時間。在國會組建黨團的門檻是15席，除了1987年短暫實施比例制時期，極右翼黨派此前獲得的議席從來都未能突破這一門檻。

在4月24日舉行的法國總統決選中，馬克宏以58.54％得票率，擊敗得票率為41.46％的雷朋，成為法國20年來首位當選連任的總統。馬克宏二度擊敗代表民粹主義的雷朋，當時也令美歐領導人都鬆了一口氣。