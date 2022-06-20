經濟部國際貿易局與外貿協會舉辦的「2022年東南亞疫後內需Hybrid拓銷團」此次鎖定疫後經濟反彈強勁的菲律賓、越南及馬來西亞市場，拓銷產業聚焦消費產品；貿協表示，原定三天線上洽談，因越南買主報名踴躍緊急加開場次，合計吸引近180家買主與30家台灣廠商洽談，洽談場次超過400場，促成商機近1,200萬美元。

貿協指出，除了Hybrid拓銷團線上洽談，貿協將另為後續有意出訪該三國家的廠商安排客製化海外媒合服務，以協助企業提高洽談成功機會。

此次參與的台灣廠商包括食品飲料、醫療保健、智慧產品、綠色、居家用品、運動配件等，看好疫後報復性消費趨勢，食品廠商典臻國際認為，菲國 Practicable Distribution Inc.買主因在當地有實體通路，可透過其通路開拓市場。

另製造可生物分解環保餐具廠商鉅田則表示，菲國環保產品市場具成長潛力，已透過在菲代理商拜會買主進行後續深度洽談。

供應創傷敷料的全新生醫提到，馬來西亞買主包括Powerlife、Adventa Healthcare及Alpro Alliance等，明確提出品牌代工需求，認為後續取得設計及代工機會相當大。

供應堅果穀粉的紅布朗國際表示，越南買主積極了解健康天然食品，認為未來該市場健康食品發展空間令人期待。

根據IMF預測，2022年菲律賓、越南及馬來西亞經濟成長率在東協重要經濟體排名前三高，分別為6.5％、6.0％及5.6％，疫情解封有助內需消費市場回溫，進一步反應在經濟表現上。人口方面，菲律賓及越南分別為東協第二及第三大人口國，人口紅利帶動消費購買力；又馬來西亞擁有華人及龐大的穆斯林人口，為我國廠商前進東南亞消費市場的首選市場之一。