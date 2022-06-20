陳庭妮、劉冠廷組合獲觀眾青睞。（八大提供）

陳庭妮與施名帥說說笑笑，被劉冠廷撞見，為首集瞬間收視最高點。（八大提供）

由金鐘導演馮凱執導的《愛情發生在三天後》，18日在八大首播收視開紅盤，有線電視收視0.56，躍上有線電視周六華語連續劇收視冠軍，其中15-24歲女性觀眾更衝到1.65，獲年輕女性觀眾青睞；首集瞬間收視最高點 0.82 ，劇情落在劉冠廷與陳庭妮在畢業典禮前3天的演唱會上吵架後，劉冠廷隔天想找對方解釋清楚，卻意外撞見施名帥與陳庭妮說說笑笑，甚至出現男方疑似親吻的舉動，劉冠廷因此憤而轉身離開。

劉冠廷、陳庭妮、施名帥、袁艾菲18日首播當晚出席映前直播，與網友一起迎接全台首播；劉冠廷開心表示：「就好像小孩要出生了。」袁艾菲則開玩說：「我有預感，我們即將要火紅了！」而首集播出就快節奏切入正題「需要思考的愛，還是愛嗎？」廣泛引起網友共鳴，紛紛留言表示「男女觀點大不同」、「朋友都發生過類似的事。」

《愛情發生在三天後》故事從劉冠廷、陳庭妮時隔8年兩人重逢說起，兩人因為當年劉冠廷告白陳庭妮，需要思考3天，而在捷運站激烈爭執，爭執的影片隨之被放在網路瘋傳，劉冠廷與陳庭妮就此有了「雞腿男」與「鯊魚女」的封號。回憶拍攝當下，施名帥搞笑表示劇組很有巧思：「我們是在劍『南』站拍渣男的戲。」劉冠廷也說：「那場戲拍了很多天，甚至因為疫情停拍，兩個月後再復拍。」劉冠廷還逗趣形容自己的角色剛開始看時會覺得像稀飯，「是個很軟爛的男人」，但隨著劇情發展，他飾演的汪研也將道出對於說「愛」要思考3天的原因。

劉冠廷和陳庭妮劇中時隔8年再重逢，劉冠廷已為人夫，與謝沛恩共組家庭，只是生活處處不合拍，兩人在家中貼滿紅線，以楚河漢界的方式困在同屋分居的窘境裡；首集出場的謝沛恩，因角色立體出場演出令人驚艷，倍受網友稱讚，「謝沛恩演技不錯」、「真的很晚娘，相處好累，是控制狂吧！」謝沛恩就此多了「晚娘信真」的封號。有老婆的劉冠廷，與大學曖昧對象重逢，想不到同學們一面倒想搓合他與陳庭妮的情節設定，也在網路掀起熱議表示「已經二刷第一集！」、「劇情設定、演員演技都不錯，會繼續追。」