菲律賓籍葉姓男子今年1月涉嫌持菜刀狂砍葉姓妻子2、30刀致死，犯後飲酒自戕未遂遭逮，被依家暴殺人罪嫌起訴，桃園地院20日將首開庭，葉男坦承殺妻，供稱因錢都沒了、退休金都被妻子騙走，氣到閉著眼睛猛砍，辯護人以葉男案發後有打給胞弟、轉告外甥女報警，主張依自首減刑，但檢察官以他未告知要報警不符自首要件。

59歲葉姓男子今年1月13日在桃園市八德區租屋處，和同為菲籍台僑的49歲葉姓妻子發生爭吵，葉女接連拿水果刀、菜刀攻擊，葉男陸續搶下後情緒失控，閉眼以菜刀狂砍她20至30刀，導致她頭骨破裂、多處刀傷深可見骨，直到妻子倒地沒反應才驚覺鑄下大錯，葉男打電話告知胞弟「做錯事，要先走了」飲酒持刀自戕，外甥女獲悉報警，警消獲報破門，但葉女早已命喪黃泉。

葉男被依家暴殺人罪嫌起訴，收押在桃園看守所，他出庭坦承不諱，坦言「閉著眼睛砍」，不確定位置，但多集中頭部，他也稱不滿退休金全被妻子拿走，寄回菲律賓老家，存摺空了才會痛下毒手，割腕自殘想要「共赴黃泉」，他也不願與妻子家屬調解。

辯護人則主張，葉男在案發後打電話告知胞弟，胞弟再打給外甥女報警，應適用刑法自首減刑要件，但檢察官認為，葉男只是告訴胞弟有「做了壞事，要先走了」，並未要求胞弟或外甥女報案，不符自首要件，將聲請傳喚葉男胞弟出庭。