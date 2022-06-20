針對中國國產的新式航空母艦下水，分析人士認為，中國的第3艘航母並非針對未來任何特定的戰場，而是在面對太平洋更強大的海軍力量時所採取升級整體防禦的方式。

《美國之音》指出，這艘003 型福建號航母在周五早晨離開上海江南造船廠的乾船塢，停泊在附近的一個碼頭上。這艘航空母艦將讓中國在全球16個擁有航母國家中的地位大幅上升。

專家說，中國在追求與其他國家相同的目標，那就是向自己和外國政府證明，隨著西方支持的競爭對手在海上獲得自己的實力，如果需要，中國的航母有朝一日可以與較老的軍事單位一起很好地合作。

報導指出，中國在2012年擁有第一艘航母遼寧艦，2019年第2艘、也是首艘國產航母山東艦服役。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，發展航母，增強維護世界和平的能力，是中國履行國際義務的必然要求。中國致力於走和平發展的道路，堅定奉行防禦性國防政策，擁有航空母艦永遠不會改變這一點。

分析人士認為，這艘最新的中國航母必須再訓練2到3年才能進行正式部署。

台北國防與安全研究所副研究員黃宗鼎表示，中國的技術能否達到理想的能力，需要監控他們的訓練和海試結果。「我認為這些解放軍的航母沒有辦法在第一島鏈之外進行長期活動」，「他們的力量，其實大部分都會在第一島鏈內的近海。」

台灣淡江大學外交與國際關係助理教授陳奕帆說，最終，003 型航母將使用比許多外國同行更好的技術。它目前使用「非常先進」的國產電磁彈射器，「比其他航空母艦至少領先2代」。

但是陳奕帆也指出，003型航母將在第一島鏈之外較難運作，因為缺乏可以補給的基地。相比之下，美國在夏威夷、關島和日本都設有基地。

報導表示，003型航母預計將以大陸東南方的福建省的某處港口做為母港。雖然與遼寧艦與山東艦的佈局似乎顯示出其戰術上的分配，但遼寧艦與山東艦也都曾在南海進行演練，未來福建艦似乎也不會例外。