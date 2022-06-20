高雄市長究竟派誰出戰，成為藍營熱門討論話題之一，而藍營近期流傳出的民調顯示，國民黨智庫執行長柯志恩獲得第一，第二為高雄市議員陳麗娜。柯志恩今（20）日受訪表示，若在地議員有共識，以及黨中央接連做了幾次民調證明是這樣，「我想任何一個候選人，只要是經過黨的徵召，每一個人都必須全力以赴，這沒有什麼好懸念」。有網友喊話：「形象正派、口條清晰，極佳人選！」

據流傳的國民黨高雄市長人選初選民調結果，排名第一的是柯志恩，第二為陳麗娜，第三名是立委陳玉珍，其後則是高雄市議員黃紹庭、孫文學校總校長張亞中，國民黨中央委員孫建萍、高雄市民政局前局長曹桓榮則居末。至於前衛生署長楊志良則未排進這份7人民調名單之中。

柯志恩今代表國民黨智庫與高市議會交流，會後被現場媒體問及，近日國民黨有份民調外流，顯示柯志恩為民調第一，是否願意承擔責任？她認為，不少人對於民調是有疑義的，據她了解，黨中央還會把楊志良放進去，再來做滾動式民調，也確實會有第二份民調，結果怎樣她不知道，但她一向認為應該記取桃園的教訓，必須重視在地的聲音及想法。

外界傳出國民黨徵召的時間表，將在本周三的中常會上公布高雄市長人選？對此，柯志恩表示，如果是這個禮拜公布高雄市長候選人，「各位，絕對不會是我，好不好？因為我沒有被告知，我也毫無所悉是在這禮拜三」。

對於柯志恩一席話，不少網友湧入《中時新聞網》和入口網站《Yaoo奇摩》留言討論，有網友表示，「愛拚才會贏」、「高雄是一個可以創造非常多奇蹟的城市」、「柯志恩處事嚴謹，對自己負責的人，擔當市長職位，綽綽有餘」、「年輕、形象正派、口條清晰，極佳人選」，不過也有網友認為：「何必逼不想選的人去選？」