紙本五倍券即將於6月30日兌領截止，經濟部提醒手中還有五倍券的店家，請把握最後的時間，儘速至國內各金融機構辦理兌領；另數位五倍券綁定電子票證的民眾，也請務必於今年6月30日前至四大超商完成靠卡回饋，逾期將無法領取。

紙本五倍券自去年10月15日開始受理店家兌領，截至今年6月17日，兌領總金額已逾957億元，約占可兌領總金額99.5％。尚未完成兌領之店家，請務必於今年6月30日前至全國逾6,200家之銀行、郵局、信用合作社等金融機構辦理兌領作業，逾期將無法受理。

為方便店家兌領，紙本五倍券亦特別簡化兌領流程，只需在同一張兌領單填寫營業人名稱、統一編號與負責人姓名等資訊，亦可直接蓋發票章，並提供金融機構帳號後，即可完成兌領，無須再逐張填寫紙本券背面資料，簡單又便利。

此外提醒數位五倍券綁定電子票證的民眾，靠卡回饋期限亦為今年6月30日，請務必把握自身權益，於期限內至統一超商、全家、萊爾富或OK超商等四大超商，請店員協助靠卡領取回饋額度。有關五倍券兌領、超商靠卡回饋等相關問題，請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。