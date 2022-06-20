環保署20日進行沃旭能源沃能一號及二號離岸風力發電計畫環評初審，規劃在在苗栗及台中外海設置新風場，希望通過環評書審爭取離岸風電區塊開發的選商門票。不過環評委員表示，由於當地海底電纜通過範圍屬於傳統捕魚區域，加上近岸又有天然氣管線通過，要求開發單位與主管機關確認相關資料及補充如何通過，因此全案要求補件再審，相關資料最晚8月底前提出後擇日再審。

根據環評資料顯示，沃能一號離岸最近距離約45公里，風場面積約為205平方公里，規劃裝置容量將達到2.4GW。沃能二號離岸最近距離約42公里，風場面積約為50平方公里，預計設置風場裝置容量600MW。兩風場選用風機單機裝置容量規劃採用14至16MW，風機間距大於700公尺，葉片及葉片間距大於400公尺，將選用管架式基樁基礎或管架式負壓沉箱基礎作為風機水下基礎類型，其中管架基礎結構將為三腳式或四腳式。