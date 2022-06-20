第一銀行長期積極自主建築耗能評估與改善，組建「綠建築標章取得計畫團隊」，針對耗能最大的建築物，研擬減碳目標及行動方案，設法降低對環境的影響，於內政部建築研究所6月17日舉辦之「第1件近零碳建築授證暨綠建築標章破萬表揚典禮」活動，獲「綠建築標竿企業獎」，為唯一獲獎之金融業。

第一銀行目前海內外已有32棟綠建築，其中27棟鑽石級綠建築為國內企業之冠，每年約減少2,834公噸的二氧化碳排放量，相當於7座大安森林公園的吸碳量。

第一銀行改造綠建築由總行帶頭開始，1982年啟用的總部大樓，於2012年取得綠建築標章認證，為國內第一家改造舊建築大樓符合新建物標準，取得綠建築標章首例；2018年更打造屋齡近百年的宜蘭分行行舍，成為全臺第一棟鑽石級古蹟綠建築；2021年拓展至海外倫敦分行大樓，更是臺灣海外金融機構大樓首例綠建築。

除了從自身做起，第一銀行同時引導客戶落實環境永續，因應臺灣地震頻繁，老舊建築物耐震力恐不足，第一銀行力挺政府推動都市更新及危險老舊住宅重建政策，截至2021年底，累計核准都市更新融資業務及危險老舊建築重建優惠融資專案共計136件，核准金額874億元，共計輔導77處都市更新案件取得銀級以上綠建築標章，受益家戶數達2,555戶。

同時為貫徹「綠色金融」理念，第一銀行自2017年起開辦綠建築房貸、使用綠建材標章修繕貸款、購置節能產品等「綠色消費性貸款」專案，截至2021年，累計貸放金額達58億元。

第一銀行從自身做起並期許能發揮金融業更高層次影響力，將氣候變遷等相關風險納入業務經營層面，帶動財務供應鏈上之供應商、客戶共同落實環境永續，持續以行動響應「臺灣2050淨零排放路徑」。