台東縣今日新增306名確診者，273名民眾戶籍或居住地分在台東、33名為外縣市醫院通報，目前台東縣累計確診個案27063人、居隔者1882人。另外，中央今日也公布台東有3例本土病例確診死亡個案。

台東縣衛生局表示，縣內目前統計有8養護、6監所、2身障、1兒少群聚事件監控中，今日共新增7例確診個案。監所部分新增新增6人確診；身障機構新增1住民確診；養護、兒少機構無新增。

另外，中央今日也公布台東有3例本土病例確診死亡個案，第1案為91歲男性，已接種第1劑疫苗，有中風、心臟病及慢性疾病史；第2案89歲男性，無疫苗接種紀錄，無慢性病史；第3案99歲男性，已接種3劑疫苗，失智、慢性組塞性肺病及慢性疾病史。

在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診149生、19師，累計共4448生、671師。

縣長饒慶鈴表示，近日來疫情雖然有逐漸平緩的趨勢，不過鄉親仍不能放鬆。中央已公告5-11歲兒童疫苗第1劑滿4周後可接種第2劑，衛生局及教育處正在規畫第2劑接種場次，也會盡快公告。

此外，美國已緊急授權6個月至5歲嬰幼兒可接種新冠疫苗，台灣也已通過，但仍待採購的幼兒疫苗到貨，接種期程仍到中央進一步公告。