近日中國大陸宣布暫停進口台灣石斑魚，漁民譁然，蔡英文政府宣布砸10億元紓困，並在臉書呼籲全台民眾吃石斑搶救。有網友指出，中國大陸此舉恐為「以商逼政」，因此分享了給漁民的3點自救法，直言「這樣做會很好賣」，引發討論。

有網友在網路論壇PTT HatePolitics板PO出一篇「石斑魚的問題」文章，該文指出，依農委會公布的資訊，原本今年預計銷陸6000噸，已經過去3000噸了，剩下一半就靠民眾多吃點幫忙漁民，但石斑魚產業必須從現在就開始改變，明年開始完全以新的方向經營。原PO也指出，「目前所知，一尾石斑魚價格大約300元至400元上下，而會吃活魚的，幾乎只有華人」。

原PO列出了3點漁民的自救法，首先是「繼續養石斑，但改以冷凍魚排出口為主，這方面需要政府輔導加強冷鏈與加工」，再來是「繼續養石斑，活魚銷售全內銷，要做的就是養小條一點、養少一點」，最後則為「改養其他魚種，例如午仔魚，價格比石斑更親民，應該會比較好賣」。

原PO更提及，現在水果和水產類重度依賴中國大陸市場，「因為有保鮮的問題，必然是先被下手的目標，以商逼政」，他也呼籲，「政府應該先對農漁民示警，積極輔導轉型，才能降低衝擊，因為類似的事情一定會再發生」。

此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「找地方賣啦，真的好吃」、「石斑魚很好吃，但長太醜了啊，大部分都是切塊在賣，賣相不好，鮭魚有夠高級」、「其實應該破除活體迷思，低溫真空急凍才是保鮮最好的方式」、「產品端就做好，冷鏈其實不是問題」。