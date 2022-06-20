兒童確診新冠肺炎最怕演變成重症個案，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰今天在臉書分享影片，5月中一名確診兒童被送來急診室，出現高燒、呼吸急促、哮吼等症狀，甚至呼吸時胸骨上及肋間會產生凹陷，直送加護病房插管治療。吳昌騰回想當時狀況十分危急，也坦言「還好弟弟有早點送來」。

吳昌騰今天在臉書分享確診兒童重症案例，一名男童5月16日到醫院採檢確診新冠肺炎，返家後當晚卻出現呼吸急促、高燒以及哮吼症狀，家長也發現胸骨上及肋間有凹陷情形，趕緊送到醫院急診。

吳昌騰發現男童鼻翼煽動、胸骨上及肋間凹陷、嘴唇發紺，明顯呼吸困難，給予類固醇及高濃度氧氣，並送進加護病房插管治療，也向男童爸爸表示「還好弟弟有早點送來！再晚一點就…」，所幸男童及時獲得治療，病情穩定後順利出院。

吳昌騰表示，新冠變種病毒Omicron會導致幼兒嚴重哮吼，哮吼是喉、氣管和支氣管腫脹引起的上氣道阻塞的表現，導致吸氣性喘鳴和吠叫，伴隨症狀為聲音沙啞、咳嗽像狗吠、吸氣時出現喘鳴像（脖子被掐住拼命吸氣的聲音）、嚴重時可能會出現鼻翼煽動、胸骨上或肋間凹陷、嘴唇發紺。