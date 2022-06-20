針對「台鹽黑魔法植萃還原洗髮精」出現詐騙網站等銷售手法，臺鹽公司今(20)日，已前往其所轄區警局報案，並提醒消費者欲購買「台鹽黑魔法植萃還原洗髮精」，應慎選有信譽的通路購買商品，不要上當！臺鹽強調，為維護消費者權益及譴責詐騙行為，臺鹽公司已立即報案以正視聽。

臺鹽指出，「台鹽黑魔法植萃還原洗髮精」從110年11月上市以來，一直熱銷甚至到缺貨狀況，此舉引起詐騙集團關注；「台鹽線上購」客服專線，連日來已獲報多起消費者被詐騙個案，公司已前往所轄警局報案，提醒消費者慎選有信譽的通路購買商品，不要上當！

臺鹽推出有強健髮根、專利成分創新配方的「台鹽黑魔法植萃還原洗髮精」，因為性價比高，回購率強。甚至賣到缺貨，竟引起詐騙集團覬覦！「台鹽線上購」客服專線連續接獲多起消費者被詐事件，有位消費者，因不察在詐騙集團架設的一頁式網站，下單2瓶洗髮精1088元，至超商取貨付款時，卻被要求付款3千多元，還好消費者機靈，發現金額不對未取貨，並立即反應至「台鹽線上購」客服專線。

另一起個案，則是已完成下單取貨，但收到的卻是，與購買產品不相干之不肖商品，讓消費者大呼受騙。

臺鹽公司循線追查，發現詐騙集團不但盜用臺鹽logo、產品圖、「台鹽線上購」客服等資訊，而且還在facebook，以及Instagram購買網路廣告擴大宣傳，詐諞集團架設的下單網站，乍看與臺鹽官網竟有八、九成相似，但不肖業者擷取的臺鹽相關資訊卻無法點入，且無法互動，連最後的購買網址及客服電話都遭竄改。

臺鹽表示，目前「台鹽線上購」官方網站上架逾百項台鹽商品，商品頁串接官方粉絲團及官方Line，客戶點擊即可線上與小編客服聯繫。與仿冒的一頁式網頁不同，消費者若有疑慮，歡迎來電洽詢訂單問題：06-216-0777、商品諮詢免付費服務專線 ： 0800-230-990，台鹽線上購https：／／www.taiyen.tw／，並呼籲消費者到全台台鹽生技門市或慎選有保障的網路通路購買，以免權益受損！