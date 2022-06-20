舊左營國中未來發展願景座談會第三場18日登場，彙整出大左營＆舊左營國中校地願景勾勒階段性成果，在地商圈、文史協會及地方仕紳均與會提出建議。都發局表示，將整合眾人意見，下年度提出舊左中為核心的生態廊帶規畫。

都發局表示，去年底時市長陳其邁宣示保留舊左營國中綠地與老樹，市府今年也提出「北高雄生態廊道計畫」，舊左營國中也連帶受關注，當地民眾希望大左營的文化、交通、觀光、經濟等面向也有整體發展，都發局彙整意見整理成行動方案，分為短中長期計畫，期待與民間共同創造兼具環境跟經濟發展的大左營大未來。

公民組織希望透過公園用地的土地使用分區規範做為舊左營國中未來的動向，地方商圈發展協會則是提出在地方發展所需要的軟硬體設施與待改善的現況。

高雄大學建築學系教授曾梓峰表示，左營不再只有文史與觀光，要打造舒適移居條件，成為高雄迎接高科技產業時代的第一線。中國文化大學環境設計學院景觀學系系主任教授郭瓊瑩認為，應以國土計畫的眼光思考左營的角色，看能否在整個左營區域做出跳島式的綠地發展，將文化、生態、自然結合起來。

高雄港區土地開發股份有限公司董事長沈妙姿則帶來開發經驗，強調需要以在地思考與歷史紋理的重要性，公民參與是很重要的過程。

都發局彙整眾人意見，擬出五大計劃方向。舊左營國中校地做公園使用地位不變，並將進行容積率移轉規畫，優先考慮鐵路地下化廊帶接受基地規畫。既有設施維持現況，朝向輕量、減量使用。閒置空間公共性、服務性使用可討論再利用，左營舊聚落周邊交通可再檢討評估，民眾參與共構的大左營發展願景架構，提供未來政策願景參考。

都發局表示，下年度將提出舊左中為核心的生態廊帶規畫，整合民眾意見成為短期具體可行方案，回應民眾的主張。