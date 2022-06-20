台北市政府消防局20日在外雙溪碧溪橋舉辦「111年度雙溪防溺救生演練暨戶外體驗活動場域資訊推廣」圖為演練項目之一的橡皮艇救援。（季志翔攝）

台北市政府消防局20日在外雙溪碧溪橋舉辦「111年度雙溪防溺救生演練暨戶外體驗活動場域資訊推廣」圖為演練項目之一的橡皮艇救援。（季志翔攝）

台北市政府消防局20日在外雙溪碧溪橋舉辦「111年度雙溪防溺救生演練暨戶外體驗活動場域資訊推廣」，圖為救難人員正演練將溺水者救援上岸。（季志翔攝）

台北市政府消防局20日在外雙溪碧溪橋舉辦「111年度雙溪防溺救生演練暨戶外體驗活動場域資訊推廣」，圖為救難人員正演練徒手游泳救援受困者。（季志翔攝）

台北市政府消防局20日在外雙溪碧溪橋舉辦「111年度雙溪防溺救生演練暨戶外體驗活動場域資訊推廣」，圖為深水區域潛水救援。（季志翔攝）

台北市政府消防局20日在外雙溪碧溪橋舉辦「111年度雙溪防溺救生演練暨戶外體驗活動場域資訊推廣」，圖為繩索救援。（季志翔攝）

台北市政府消防局20日在外雙溪碧溪橋舉辦「111年度雙溪防溺救生演練暨戶外體驗活動場域資訊推廣」，圖為高空吊索救援。（季志翔攝）

台北市政府消防局20日在外雙溪碧溪橋舉辦「111年度雙溪防溺救生演練暨戶外體驗活動場域資訊推廣」，圖為演練項目之一的無人機拋擲救生圈救援。（季志翔攝）

北市政府消防局20日在外雙溪碧溪橋舉辦「111年度雙溪防溺救生演練暨戶外體驗活動場域資訊推廣」。 由於近年來開放山林水域戶外體驗活動的經濟型態蓬勃發展，許多民眾利用週休假日進行輕旅遊，雙溪水域便是台北地區熱門戲水景點，然而，就在「不小心」、「忽視警告(禁制)標語」及「缺乏正確之戲水觀念」…等情況下，非常容易發生溺水意外事件；消防局希望藉由本次的演練，再次提醒民眾水域安全及防溺自救之重要性。

去年10月16日新北市雙溪區曾發生台北市6位民眾於虎豹潭古道行經梳子壩時，因溪水暴漲造成落水溺斃之憾事！台北市的士林區雙溪流域因溪水清澈，常吸引許多民眾前往戲水、垂釣或烤肉等休閒活動，但因河床內多有溪石、深潭及水底暗流，午後山區暴雨容易引發溪水暴漲，消防局為讓戶外體驗活動愛好者能即時獲得環境場域安全資訊，特別進行「臺北市行動 防災 App」優化改版，介接中央與地方各種環境監測站資料，民眾從事各種戶外 體驗活動時，即可透過App查詢河川水位、雨量、大雨特報、低溫特報、強風 特報、濃霧特報等資訊。

本次演練項目有行動防災App推廣、民眾救援、無動力各式救生法、拋繩槍救援、橡皮艇救援、潛水救援、繩索救援及救生器材展示等項目，希望藉此次演練宣導活動，展現台北市溺水救援能力，鼓勵市民朋友善用科技防災，並提醒大眾重視水域活動之安全，以期杜絕虎豹潭類似事件再發生。消防局再次呼籲民眾，前往戲水前請落實場域資訊確認及個人安全防護，以避免發生溺水意外。