台股20日重挫，收在15,367點，創下今年以來最低點。公股銀行主管指出，現在已來到相對低點，越接近15,000點整數關卡，加碼台股幅度將更大。後續觀察二大關卡，一是去年本土疫情創下的15,159點前波低點，二是2020年底收盤價14,732點。

公股銀主管指出，台灣今年經濟成長率還是正數，最多就是經濟成長率不保4，基本面還是相當良好，相較於美股今年第一季出現經濟成長率負成長，台灣企業的基本面仍良好，因此美股幾大指數已從高點下挫逾20％，符合熊市定義，但台股自高點18,619點下跌以來，距離熊市定義的下跌20％，也就是14,895點，還有一段距離，也顯示台股的基本面相對穩健。

接下來將觀察二大關卡，一個是去年本土疫情創下的15,159點，去年5月17日指數在附近時，國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華還特地就國安基金事宜說明並出面信心喊話。

另一個則是2020年底收盤價14,732點，若一旦跌破，也就是代表2021年以來的漲幅全數收回，預計此二大關卡將有相當強勁的支撐力道。