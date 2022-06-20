原料成本飆升、加上疫情干擾，國內化工及食品大廠南僑（1702）20日公告5月自結稅後獲利5,029萬元，年減22.1％，但比4月增加16.1％。法人看好隨大陸疫情管制逐漸鬆綁，南僑營運有望逐漸走出谷底。

南僑日前已公布5月營收17.14億元，年增4％，也比今年4月增加4.5％，創下今年單月營收次高。

累積南僑今年前五月營收81.12億元，年增1.6％，維持正成長態勢；自結稅後獲利2.8億元，則較去年同期縮水39％，換算每股稅後獲利1.13元。

南僑5月獲利較去年縮水，主要受到「黃小玉」、棕櫚油等食物上游原物料價格飆升，造成成本增加；外加上海等地封城，也對大陸銷售造成影響。但表現已比4月回升。

南僑在上海Ａ股掛牌的大陸子公司南僑食品集團（上海），今天也同步公布5月歸屬母公司淨利為人民幣2,489萬元（約新台幣1.07億元），較去年同期衰退23.8％，也比4月略減4.8％。主要因為疫情反覆對消費市場產生影響；加上原物料成本持續增加，對公司利潤產生一定影響。

不過，上海市政府已宣布6月1日起復工復市，將逐漸恢復正常生活；而泰國政府也改把新冠肺炎視為地方性流行病，逐漸解封開放。南僑主管看好因為疫情壓抑的需求，解封之後有機會出現一波報復性消費。加上下半年進入傳統旺季，南僑今年營運有機會倒吃甘蔗。

此外，南僑重兵部署泰國廠，2018年底啟動新廠興建工程，投入裝設嬰兒米果產線及烘焙麵包零食產線各一條，其中米果產線已於去年第二季順利投產；烘焙麵包零食產線也預計今年下半年投產，也可望為公司營運持續挹注新動能。