3D深度感測器在汽車座艙監控系統中發揮著舉足輕重的作用，有助於打造創新的汽車智慧座艙，支援新服務的無縫接入，並提高被動安全。它們對於滿足監管規定和NCAP安全評級要求，以及實現自動駕駛願景等都至關重要。有鑑於此，英飛凌科技（Infineon）與專注於3D ToF（飛時測距）系統領域的湃安德（pmd）合作，開發出了第二代車用REAL3影像感測器，該感測器符合ISO 26262標準，具有更高的解析度。

英飛凌3D感測業務副總裁Christian Herzum表示，在針對行動消費終端的3D感測器領域，英飛凌一直處於領先地位。憑藉這一優勢，我們將3D感測器的應用範圍拓展到了汽車領域，為汽車產業提供高解析度影像感測器。這款產品可在汽車中實現與消費終端一樣的功能，同時始終滿足車規級標準，甚至能夠提高被動安全。譬如，可靠且安全的臉部識別，允許無縫接入任何需要身份認證的服務，比如支付、電池充電或存取私人資料等。

除此之外，該3D感測攝影機也滿足了偵測駕駛員狀態監測所需的各種條件，可準確判斷駕駛員是否存在分心、疲勞等危險駕駛行為。這樣一來，僅需一個ToF攝影機，即可透過安全的3D臉部偵測打造駕駛狀態監測系統。

湃安德執行長Bernd Buxbaum表示，一直以來，我們始終致力於提升基於湃安德ToF技術開發的3D影像感測器的穩健性，從而確保它們不受陽光及其他干擾光源等外部因素的影響。因此，即使在惡劣條件下，新影像感測器也能表現出卓越的性能。

該感測器採用9x9mm2塑膠BGA（球柵陣列）封裝，利用僅為4mm的微型感光區，實現了640x480畫素的VGA系統解析度。得益於此，現在汽車應用中的車載鏡頭也可以做得和智慧手機鏡頭一樣小巧。REAL3感測器具有高解析度，因而適用於寬視野的攝影機應用，如前排乘坐人員全方位監測系統等。

利用由此生成的3D物體模型，可以準確估算出乘客的體型、體重，得出高度精確的乘客和座椅位置資料，從而為智慧安全氣囊的展開和約束系統提供關鍵訊息。此單晶片解決方案不僅體積小巧，而且符合AEC-Q100 Grade 2標準，是首款依照ISO 26262（ASIL-B）標準開發的解決方案。

除安全關鍵型應用之外，3D資料還可用於實現車身舒適性方面的功能，例如手勢控制，或者能夠直觀感應乘客的動作而自動調節燈光的車內照明系統等。此外，該影像感測器還可以像Flash光達一樣在汽車中用於環境感知場景。而就安全性而言，它也是行動機器人、無人機以及其他相似的自主控制應用的理想選擇。因為在這些應用場景中，可靠性和安全性是保護操作人員的必要條件。

英飛凌與湃安德連袂推出深度感測器技術，所採用的ToF技術，為各式應用奠定了基礎。它提供高度可靠的距離訊息，同時還能在各種環境、光照條件不論是夜間、白天和急劇變化的照明條件下，提供整個場景的2D灰階影像。