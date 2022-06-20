恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）推出全新MCX微控制器（MCU）產品組合，旨在推動智慧家庭、智慧工廠、智慧城市以及眾多新興工業和物聯網邊緣應用領域的創新。

該產品組合包含四大系列，建構於通用平台，並由恩智浦廣泛採用的MCUXpresso開發工具和軟體套件支援。此產品組合允許開發人員能夠在整個產品組合中充分運用統一的軟體，加快開發速度。該產品組合還整合用於加快邊緣推論（inference）的恩智浦新型專業化神經處理單元（NPU）的首款例證（instantiation）。與單獨的CPU核心相較，可提升高達30倍的機器學習輸送量。

由於邊緣裝置的迅速增加，MCU在過去數十年裡發生了巨大的變化。儘管MCU是當前許多邊緣應用的核心，但下一代智慧應用對MCU提出更高要求，以幫助開發人員滿足功率、效能和安全上的複雜需求，掌握各種連接選項，同時平衡系統總成本和能效。

MCX產品組合基於多項核心技術建構而成，並由統一的軟體工具提供支援，以極大化重複使用軟體，幫助客戶更加靈活地應對設計中的一系列挑戰。MCX提供廣泛豐富的產品組合，使得開發人員能夠根據其應用需求選擇適合的設備，進而讓他們能夠將精力投入差異化設計。

恩智浦半導體執行副總裁暨邊緣處理事業部總經理Ron Martino表示，隨著我們接近750億互聯裝置的里程碑時，我們也正在進入邊緣運算新時代。這要求我們從根本上重新思考如何以合理方式建構靈活的MCU產品組合，該產品組合應具備可擴展性、經過最佳化，並且能夠成為當前以及未來數十年節能工業和物聯網邊緣應用的基礎。憑藉我們在MCU領域的豐富經驗，這個全新產品組合將滿足即時工作負載的效能和整合要求，引領下一波創新動能。

MCX產品組合的四大系列旨在易於使用、簡化遷移過程、並根據需要進行設計的擴展或精簡，同時透過重複使用統一的軟體工具最大限度地降低開發成本。該產品組合基於高效能Arm Cortex-M核心，並整合豐富全面的周邊（peripheral），以實現設計靈活性。MCX微控制器產品整合高達4 MB的晶片上（on-chip）快閃記憶體、低功耗緩存和高階記憶體管理控制器，另外還提供高達1MB的晶片上SRAM，可進一步提高邊緣應用的即時效能。

機器學習和運行推論（run-time inference）將由恩智浦eIQ機器學習軟體開發環境提供支援。開發人員可運用eIQ提供的易於使用的工具來訓練針對NPU或CPU核心的機器學習模型，並將其部署在MCU上。根據恩智浦「設計確保安全（security-by-design）」方法建構的MCX系列將提供具有不可改變信任根（immutable root-of-trust）和硬體加速加密的安全啟動，並且特定系列還提供內建的EdgeLock安全子系統。