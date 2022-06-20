曾到台灣念書的南韓正妹「企鵝妹」柳允進（Jinny）是一名實況主，她以外表清純卻作風大膽的反差形象受到喜愛，轉戰歐美後不斷創造話題，向來在鏡頭前美美的她，近日卻把形象毀在一個超刺激遊樂設施上，雙下巴、亂髮、大嘴全被驚嚇到現形，趣味畫面引發網友瘋傳。

企鵝妹本月16日來到美國南卡羅納州的城市默特爾比奇旅遊，她邊開直播邊去當地的遊樂園玩耍，還大膽挑戰360度大迴旋的遊樂設施，沒想到企鵝妹瞬間形象全毀，不僅狼狽到披頭散髮，還不斷發出撕裂般的尖叫聲，全程張大著嘴巴沒閉過，甚至連雙下巴都被嚇到跑了出來。

企鵝妹這副模樣與平常優雅甜美形象反差甚大，趣味的畫面曝光後，立刻掀起網友們的熱議：「哈哈哈這張臉」、「這角度超醜」、「女孩你瘋了」、「這臉真是嚇人」、「妳好像快掛了一樣」、「她坐完後看到畫面一定會後悔」，但不計形象的模樣確實贏得龐大的點閱數。

企鵝妹過去因穿企鵝裝跳舞走紅，近年她重心轉往歐美實況圈發展，周遊列國開直播大冒險。有一次她在義大利旅行，路邊竟出現搗亂的屁孩，邊喝手搖飲還用吸管向她噴射珍珠，讓企鵝妹氣得向義大利警方報案，卻因不會說義大利語遭對方無視，因此感到受歧視而相當委屈。過去企鵝妹自己曾闖禁區開直播，甚至大膽自爆性史，惹出過一些爭議，與清純外貌產生反差，敢做敢言的風格引起不少話題。