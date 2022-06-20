國民黨立委賴士葆。（資料照片）

不小心說出真心話？ 蘇貞昌又口誤喊：行政院工作是顧「選」情

行政院長蘇貞昌18日受訪時表示「行政院的工作就是『拚經濟、顧選情』」，國民黨立委賴士葆感嘆，這半年來，台灣疫情已經有4512人死亡，沒有任何官員為此感到愧疚，這是全然冷血，只會拚選舉的政府。

蘇貞昌昨南下屏東參與台鐵潮州基地啟用，當面對記者問到綠營選舉布局的看法時，蘇回應「怎麼樣提出符合民眾期待的人選來為地方做建設是黨的責任，行政院的工作就是把政務做好，『拚經濟、顧選情』」。

國民黨立委賴士葆今（20）日在臉書質疑，政府念茲在茲的就是選舉，所以過去看到很多孩子走了，政府沒有悲憫的心腸，卻忙著抓假訊息的認知作戰。

幾千個哀慟的家屬至今悲憤不已，染疫死亡的親人過去被政府匆促的在24小時內被當有毒的感染物火化，無法送終之痛，怨生命完全不受尊重。

賴士葆痛批，去年以政治力介入護航高端的EUA，今年浮濫發快篩劑EUA給黑心廠商，食藥署不檢討自己失責，竟厚顏出來甩鍋給廠商。過去誇口台灣防疫世界第一的政府，沒有超前部屬，導致缺快篩劑、缺疫苗、缺口服藥品，危害民眾生命及健康。

他更感嘆，這半年來，台灣疫情已經有4512人死亡，沒有任何官員為此感到愧疚，沒有任何監委或檢調為此調查政府的怠惰失職，這是全然冷血，只會拚選舉的政府。