夏天到溫泉度假酒店可「納涼」？為搶攻夏季旅宿商機，北投日勝生加賀屋自7月1日起至9月30日推出推出「納涼祭住房專案」，規劃豐富館內活動、夏日清涼冰品、日式絕美拍照，邀請旅人體驗道地日式納涼文化。同時，館內二樓日和咖啡廳販售多款消暑甜品，其中「納涼祭限定抹茶刨冰」適合2到4人一起享用，刨冰上添加抹茶厥餅、Q彈珍珠和夏日最受歡迎的芒果、酸甜情人果等，視覺和味覺都很享受。

日勝生加賀屋規劃豐富館內活動包含「夢幻和果子-水信玄餅DIY」、「紙的魅力-夏日紙燈籠、摺紙DIY」、「祈福七夕許願籤」活動，「夢幻和果子-水信玄餅DIY」活動每日下午4點20分在二樓夕月吧舉行，水信玄餅是日本夏天著名甜點，透明如水晶入口即化，在水信玄餅中加入色彩鮮艷的食用花和水果，灑上黃豆粉和黑糖蜜，好拍好吃是夏日不容錯過的美味點心。

摺紙文化深受日本人喜愛，僅用一張紙就能摺出有趣多變的款式，「紙的魅力-夏日紙燈籠、摺紙DIY」入住時贈送材料包，疫情期間不想人擠人，小朋友在房內也能跟著影片教學步驟輕鬆上手，摺出金魚、紙鶴、裝飾紙燈籠，享受摺紙的樂趣，還能將作品通通帶回家。

七夕在日本是祈願的節日，最重要的習俗即是在笹竹上綁上寫著心願的短冊祈願，六樓金娘苑「祈福七夕許願籤」活動將心願誠心寫下繫在竹子上，透過節節向上的竹子把願望傳給上天，心中美好盼望就會實現。

日勝生加賀屋納涼祭住房專案」一泊二食含早晚餐平日16,800元+10％起，含園景和洋標準套房住宿1晚、精緻早餐2客、晚餐季節會席料理2客、嚴選清酒2杯，以及納涼專案限定房內消暑飲品、客房精美小禮，另還可參加水信玄餅DIY、日式茶道表演。此專案最適合情侶、親子旅行，平日入住限定「花浴衣體驗」第2位5折優惠，穿著花浴衣在館內、北投公園拍照，如同參加一場夏日花火大會，歡迎爸媽帶小朋友來輕鬆放暑假，體驗道地日本風味，留下難忘夏日回憶。

日勝生加賀屋「納涼祭」期間館內佈置亦充滿夏日繽紛清涼感，處處可見風鈴、向日葵、金魚、紙鶴的佈置元素，一樓入口迴廊展示宛如日本風鈴祭一般的風鈴牆，隨風響起悅耳鈴音，為遠道而來的旅人驅走暑熱，為心帶來幾分涼意。在六樓金娘苑設計日本神社、寺廟前會看到的「花手水」意境，將繽紛美麗的花朵裝飾於水池中，賞心悅目成為絕美拍照打卡點，為旅行增添更豐富的色彩。