疫情升溫，各地實施遠距教學，不會用怎麼辦？就找中華電信！為讓孩子們能順利連網使用電腦、平板或手機等3C產品安心宅家學習，中華電信疫情期間於全台直營與特約近700間門市提供「遠距上課、宅家學習」的學子，協助解決使用3C產品或網路連線設定的便利服務，讓父母或阿公阿嬤不再一個頭兩個大。

迎接暑假到來，在疫情尚未緩解前，不少家長選擇讓孩子遠距上課、居家學習，但因為數位落差，屏東潮州有名小三男童因為不熟悉數位學習平台，無法線上上課，不會操作電腦的阿嬤只好找警察幫忙，但以後也可以找中華電信這個「數位好厝邊」。

中華電信表示，持續「以客戶為中心」致力提供消費者最有感及便利的服務，無論您是否為中華電信客戶，防疫期間，進行遠距學習時有網路連線相關狀況，可由本人或其親友攜帶3C產品至中華電信全台直營及特約門市洽詢，門市店員均會以最熱忱的心，竭誠並盡力提供協助。

如需到門市洽詢，客戶也可以透過「線上預約」方式，至網路門市或中華電信APP預約再至臨櫃，縮短等待時間及接觸風險。針對全台門市服務，中華電信除定期清消環境，並嚴格落實量體溫、戴口罩等防疫措施，以持續提供消費者即時、便利、優質與安全的服務。