有鑑於臺灣已逐漸邁向超高齡社會，老年人養老退休金積累的議題越來越重要。金管會於2020年發布信託 2.0「全方位信託」計畫，鼓勵企業辦理員工福利信託，台新銀行除了積極響應主管機關政策，更運用多年承辦信託之豐富經驗，與多家知名上市櫃公司合作員工持股信託業務，協助企業照顧員工、強化員工儲備退休金，進而達成強化企業招攬、培育優秀人才策略。

台新銀行信託事業處資深協理陳欣珮表示，台新銀行長期與多家企業合作，協助企業照顧員工，幫助企業規劃員工持股信託。以近期台新銀行與客戶佳世達合作為例，佳世達為世界領先級的顯示器製造商，全球員工超過3萬人，是一家十分重視員工福祉的公司。佳世達為延攬和留任優秀人才，特別委託台新銀行為其規劃員工持股信託，並共同舉辦多場員工說明會，協助其員工了解員工持股信託的內容。

陳欣珮進一步說明，台新銀行為佳世達打造自由參與制度的員工持股信託計畫，每月從企業員工薪資自動提撥員工提存金；同時，佳世達為了鼓勵員工參與員工持股信託，也會相對提撥更優於業界的獎勵金，相當於額外薪資加給效果，員工透過長期有紀律的參與員工持股信託機制，每月於公開市場投資佳世達股票，創造優渥的資產報酬率，共享企業營運績效。台新銀行更提供24小時服務的「員工福利信託網」平台，讓員工可隨時瞭解資產狀況與相關約定條款，隨時掌握自身信託資產庫存和資產報酬率，資訊透明揭露，勞資雙方更加和諧與安心。

陳欣珮補充，台新銀行持續深耕信託業務，對於打造高齡友善的金融環境不遺餘力，三度榮獲高齡者及身心障礙者財產信託評鑑績優銀行。此外，台新銀行深耕家族企業傳承規劃，攜手律師及會計師事務所為多家知名企業完成傳承計畫，榮獲工商時報多元創新獎有價證券信託創新獎金獎的肯定，未來將持續提供優質服務，致力於成為民眾的智慧好夥伴。