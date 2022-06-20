尬車台灣大哥大聯名卡，台新銀行「遠傳friDay聯名卡」強勢回歸，回饋升級後於任一通路皆享2％遠傳幣回饋無上限、電信帳單最高享5％遠傳幣回饋，已持有遠傳friDay聯名卡卡友也同享升級，快速累積最有感，讓每位消費者都能體驗遠傳幣累兌優惠與回饋，快速累積遠傳幣、再兌換食衣住行各項超值商品，一起抗通膨。

遠傳friDay聯名卡回饋有感大升級，不論線上線下，不限任何通路，一般消費皆享2％遠傳幣無上限回饋，電信帳單更享最高5％遠傳幣回饋，讓你隨時消費都在累幣，台新銀行信用卡新戶於2022／9／30前申辦並於核卡後30日內任刷5筆消費，可享首刷禮二選一（500遠傳幣或AWSON輕量型吹風機），即日起至全台遠傳門市或線上申辦，皆可享快速申辦流程，更快拿到卡片、更早得到回饋。

根據聯徵中心統計，2021年1月到10月，女性平均月刷3萬380元，男性平均月刷2萬8500元，若都使用遠傳friDay聯名卡，一般消費享2％遠傳幣回饋無上限，1遠傳幣等於1元，一年平均最多可省下7千多元，搭配遠傳門市、遠傳friDay購物等既有遠傳幣回饋，優惠疊加更划算。

遠傳心生活繼推出遠傳幣以來，持續不斷地祭出各種遠傳幣超值兌換活動，如10遠傳幣兌換iPad Air空機1000元折扣，或至全台遠傳門市，同樣以10遠傳幣兌換「可口可樂」ZERO SUGAR，更順應用戶所需，推出遠傳幣折抵電信帳單，以及至遠傳friDay購物消費可享全額折抵，除此之外，還有各項生活息息相關的超商購物金、YOXI乘車券、口罩、衛生紙等商品，在遠傳心生活APP上皆可使用遠傳幣進行兌換。

下半年即將迎來九月開學季、百貨周年慶、以及雙11購物節等民生消費大檔期，只要持有遠傳friDay聯名卡消費，快速累積遠傳幣將會更有感，一般消費全部皆享2％回饋無上限，消費同時更可以節省開銷，建議消費者提早辦卡，即可儘早拿到回饋。