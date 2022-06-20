在家中庭院、陽台種植物有能綠化環境，療癒身心，不過有位男子則拍下家中庭院1攀藤植物，並在網上詢問網友「發現不認識的植物，請問它是誰？」；網友一見趕緊提醒原PO「大名鼎鼎的小花蔓澤蘭」、「綠癌小花蔓澤蘭，快除掉並銷毀」，不過也有網友則認為沒有這麼恐怖，並認為台灣本土藤蔓不輸給「小花蔓澤蘭」。

一名男子在臉書社團「認識周遭的植物」發文，並上傳拍下的1張照片，他表示「家裡院子來了不認識的植物，請問它是誰？」；照片一出，網友看了驚喊「小花蔓澤蘭」、「世界認證綠癌小花蔓澤蘭」、「大名鼎鼎的小花蔓澤蘭」、「花蔓澤蘭，有害外來種」、「綠癌小花蔓澤蘭，快除掉並銷毀」。

男子在家中庭院發現「不認識的植物」，網友一看見「小花蔓澤蘭」急喊要立即消滅。（翻攝自臉書認識周遭的植物）

其他網友也認為，看見此種攀藤植物務必「銷毀」，紛紛表示「記得連根拔起唷」、「有害外來種，超強繁殖力」、「要銷毀，隨便丟它很容易氾濫」、「植物的殺手，快點拔除，否則會造成其他植物蔬菜被纏死」、「壞住客」、「外來種，請快連根移除」、「連根拔起放入黑色垃圾袋綁緊太陽下曝曬」。

不過也有網友認「小花蔓澤蘭」可以多加利用取代塑料繩，也表示本土藤類植物和小花蔓澤蘭「爭一席之地，毫不遜色」。（翻攝自臉書認識周遭的植物）

多數網友向原PO表示「「『小花蔓澤蘭』號稱植物的癌症，一旦被纏上，長滿整顆樹，樹木無法行光合作用，就會死」，不過也有網友確認為此攀藤植物的威脅沒有這麼誇張，並認為由於該植物「容易生長等於可以快速取得」，可以當作綑綁的繩子，要趁該植物濕的時後編織，等該植物乾了之後就不容易斷裂，也認為這樣做可以取代塑料繩的過度使用，而且據這位網友的觀察，很多本土生藤類植物，也可以和「小花蔓澤蘭」爭一席之地，毫不遜色。