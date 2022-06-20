雲林縣北港分局黃姓員警，因與黃姓鄰居發生衝突，遭警局懲處後心生不滿，去年9月疑將毒品置於黃姓鄰居貨車車斗企圖嫁禍，其他員警發現有異，報請雲林地檢署偵辦，雲林地方法院今年5月判決黃員假借職務上機會，故意犯誣告罪，處有期徒刑2年6月，目前已停職中。黃員則否認犯行，表示已提上訴。

雲林地方法院判決文指出，黃姓員警2012年擔任北港分局偵查佐，2018年調任雲林縣議會議長隨扈，去年7月與黃姓鄰居及其友人發生口角爭執及肢體衝突，遭新聞媒體報導後，受雲林縣警察局懲處，心生不滿伺機報復，得知黃姓鄰居涉嫌毒品案，透過不詳方式取得毒品海洛因及安非他命各1包，作為預備使黃姓鄰居刑事處分之用。

判決文指出，去年9月黃員透過「北港分局偵查隊」通訊軟體LINE群組，得知北港分局將針對毒品案搜索黃姓鄰居，結果分局第1次搜索時，並未搜得毒品相關證物，黃員竟於事後將毒品丟置於黃姓鄰居的貨車車斗內，再打電話給調查此案的員警，告知「你們到底有沒有搜詳細一點」、「黃○○會在車後斗亂搞」等語。

判決文指出，調查員警於是到車後斗進行第2次搜查，結果搜到海洛因及安非他命，但調查員警覺得第1次搜查並未發現毒品，事有蹊蹺，經北港分局主動調閱現場監視器影像、手持攝像機影像，並報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，始發現黃姓員警涉嫌栽毒誣告。

黃員則否認犯行，供稱他為協助辦案，才會出現在黃姓鄰居住家與貨車旁，並沒有栽毒誣告，為了自身權益與清白，已向法院提出上訴。

北港分局指出，有關黃姓前偵查佐疑涉嫌故意犯誣告罪一案，係由分局自檢查處並移送雲林地檢署偵辦，分局亦在案發後即將黃員改調制服警員，於法院判決後，即報請雲林縣警察局轉報警政署核定予黃員停職處分，目前黃員已停職中。