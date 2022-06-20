美國費雪獎得主、台灣小提琴家黃俊文，疫情兩年多來，行程馬不停蹄，是少數疫情下密集往返台灣和國際之間的音樂家，近期他已返台，本周末將造訪有「風城」之稱的新竹，獻出招牌曲目德佛札克小提琴協奏曲饗樂迷。

黃俊文表示，他鮮少有機會到新竹演奏，這次特別選擇對觀眾而言具有新鮮感的曲子，「我從高中開始演奏德佛札克小提琴協奏曲，這是首燦爛、明亮，也很有可聽性的曲子。」

黃俊文表示，這首作品背後很有故事性，原本是德佛札克題獻給小提琴家姚阿幸之作，「但姚阿幸看完曲子之後，認為不夠傳統，最後首演不是姚阿幸。確實，在當時的眼光來看，樂曲在作曲架構上不夠傳統；三個樂章不夠鮮明，第一樂章、第二樂章是連貫的，然而，這在當時看來是顛覆傳統的曲式，現在看來，卻也成為經典傳統。」

從德佛札克小提琴協奏曲的創作背景，黃俊文思考古典音樂的形成過程，也思考傳統與當代如何拿捏，黃俊文表示，「每個音樂家都需要在傳統與當代之間尋找平衡點，作為當代演奏者，有某種程度的責任要推廣現代音樂，演奏現代音樂是我很好的養份，也是當下的『古典音樂』。」

也因此他去年在紐倫堡交響樂團開季，演奏作曲家譚盾的作品《火祭》，近期又將前往日本，擔任作曲家細川俊夫新作的首演。

黃俊文表示，有傳統才有現代，「有機會和作曲家面對面溝通和演奏，會對古典傳統曲目有更新的了解，而演奏現代作品，才更能深刻體會傳統的面貌。」

此外，這次演出是受到台積心築藝術季之邀，黃俊文表示，新竹有如台灣矽谷，有很多求知若渴的科技新貴，希望新鮮曲目能帶給觀眾發掘古典音樂的體驗。演出將於6月24日在新竹市文化局演藝廳音樂廳登場，黃俊文將與指揮家呂紹嘉、國家交響樂團同台演出。