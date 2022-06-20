台中市大甲警分局1名警員，今天執勤時對違停車輛開罰單，他在自己的臉書粉專PO照片說，「這是我第一次親眼見識騎樓這樣停自小客的，吃到這張罰單我不懂違規仔有什麼好委屈，我真的已經很寬容了，真的認真下來，這整排住戶都會被我開到去大甲分局拉白布條抗議」！

台中市這名警員原在市區警所服務，因取締騎樓違停太多等，5月中從市區被調至大甲警分局，他被調至大安分駐所，在轄區一口氣開出30多張違停罰單，他在自己臉書粉專「飛天柯基警再一次詛咒世界」中指出，開30多張罰單被民眾打電話到分駐所申訴，拿出那位民眾違停的照片，值班警員「頓時就明白我為什麼會開單了」。

這名警員今天在臉書粉專PO上3張違停車輛照片說，「這是我第一次親眼見識騎樓這樣停自小客的，吃到這張罰單我不懂違規仔有什麼好委屈，再來就是我其實不管這個地方熱不熱鬧，該怎麼停車就怎麼停車，我真的已經很寬容了，真的認真下來，這整排住戶都會被我開到去大甲分局拉白布條抗議。」

這名員警的臉書粉專還PO違停照片，有機車並排停車，他強調「一樣的地點

，一樣的奇葩，不一樣的是價格，這次真的是兩千四」。