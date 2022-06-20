信守三接環評承諾，中油與桃園市政府及桃園市野鳥學會合作，3年前開始在桃園沿海地區營造保育類野生動物小燕鷗棲地，吸引越來越多小燕鷗築巢繁殖，自然繁殖率大幅提升至七成以上；20日在桃園市竹圍漁港舉辦「111年度小燕鷗繁殖成果發表會」，宣示守護生態決心。

中油董事長李順欽表示，未來將繼續與各界合作，持續推動小燕鷗的棲地營造工作，盤點小燕鷗築巢數量並監測其孵化率，讓竹圍漁港成為小燕鷗的第二個家，也願提供各單位共同推動保育的參考並善盡企業社會責任，維護及復育三接周邊生態環境，達成生態永續與經濟進步雙贏的願景。

中油指出，小燕鷗為二級保育鳥類，每年4月會北返到台灣，並於5至7月間群聚在開闊的海邊沙礫地築巢，是唯一在本島繁殖的鷗科鳥類。依往年桃園過境及繁殖紀錄，每年平均約150隻出現，近3年最高200隻，今年根據桃園市野鳥學會調查，截至6月初，竹圍漁港約觀察到150隻成鳥。

中油從108年開始與桃園市政府及桃園市野鳥學會合作，在桃園海岸進行小燕鷗繁殖棲地營造工作，營造地點包括竹圍漁港、白玉海岸、大潭海岸及許厝港國家溼地，共設置4個繁殖棲地，並於各營造地點進行繁殖監測調查。

中油強調， 營造棲地過程包括在竹圍漁港北堤整地並搭建圍籬，再配合布設假鳥及庇護瓦以減少小燕鷗受到野生動物及人類行為的干擾，安心繁衍下一代。這些棲地的小燕鷗繁殖成功率，從原本自然繁殖率不足三成，大幅提升至七成以上，109年竹圍漁港棲地甚至達到九成繁殖成功率，營造及繁殖成效可說相當成功。