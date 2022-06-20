台中市張姓男子因多次家暴前科，不滿家人聲請保護令，今年2月趁妻兒3人在樓上睡覺，於1樓客廳縱火，張妻發現叫醒2子自陽台往鄰居家逃生逃過一劫，而張男落網還嗆聲「放第2次」，台中地檢署20日偵結，依依家暴殺人未遂罪起訴。

張男否認涉案辯稱，當時想輕生，服用了很多安眠藥，意識很模糊，並沒有要殺人的意思，否認涉案。但不採信張男辯詞，依法起訴。

起訴書指出，張男與妻子育有2子，但與家人相處不睦，有多次家暴紀錄，包括，曾不滿家人停掉第四台，持鐵鎚砸毀電視；要求兒子接送他返家，恐嚇「不來就放火燒房子」，破壞長子機車與門口盆栽及砸毀長子機車與監視器。

張男今年2月縱火遭警方逮捕後，當時張還嗆「放第1次，會再放第2次」、「我兒子我想讓他死」、「沒燒成功也會去殺了妻子及兒子」等語，警訊後被移送法辦。

台中檢方最後根據被害人、警方證詞、住處監視器、火災原因等，調查鑑定書等證據，認定當時張男精神狀況良好，未顯疲態，而且在警詢時，且說話大聲具攻擊性，不採信張男辯詞，依法起訴。