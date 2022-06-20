民進黨年底恐大敗？行政院長蘇貞昌18日前往屏東出席台鐵高雄機廠遷建潮州基地的啟用典禮，他在受訪時喊出「拚經濟、顧選情」，掀起各界熱議。對此，國民黨發言人柳采葳20日直言，假設年底的選舉民進黨選不好，身為閣揆的蘇貞昌將會首當其衝，成為第一個下台的人，因此他到每個地方都想著布局的方式，導致心裡想的都脫口而出。

台北市議員參選人柳采葳20日上中天新聞政論節目《大新聞大爆掛》，談及蘇貞昌口誤爭議，她表示，蘇貞昌的第1次口誤發生在本月3日，當時的他正在高雄視察大型疫苗接種站，並在致詞中說到「一起打贏防疫的選戰」；而第2次的口誤則是喊出行政院的工作是「拚經濟、顧選情」。

她認為，蘇揆在公投前就明顯開始焦慮，原因在於蔡政府在國軍、快篩方面接二連三的出包，導致民怨在這段期間逐漸升高。柳采葳指出，假設年底的選舉民進黨選不好，身為行政院長的蘇貞昌將會首當其衝，成為第一個下台的人，因此他到每個地方都想著布局的方式，導致心裡想的都脫口而出，他深怕蔡政府做不好，讓他保不住位子，這也凸顯了民進黨眼中沒有人民，只有選票。