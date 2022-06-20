高雄市副市長林欽榮推動漁電共生不遺餘力，圖為他20日到左營果貿社區出席防災演練活動致詞。（林瑞益攝）

高雄市政府為配合中央推動漁電共生政策，訂定漁電共生推動及實施要點，並公告茄萣區及湖內區漁電共生亮點案場建置計畫，首創全國協調台灣電力公司饋線容量較為充裕之茄萣及湖內區，即日起受理申請，至今年7月20日止。

高雄市海洋局說，此專案保留30MW配電線路容量，由市府以加值養殖漁業為重點，訂定廠商遴選標準作為分配漁電共生專案使用之配電饋線依據，確保漁民與地主權益獲得保障，提高漁民對漁電政策信心。

高雄市副市長林欽榮表示，依據經濟部於去年5月公告的全國漁電共生優先推動區域內須設置或共用升壓站集結併接輸電線路相關法令，這次亮點案場建置計畫經由市府所遴選合格之專案輔導業者，將無須集結併接輸電線路，得優先併接台電專案保留之配電饋線。

因此，市府將針對養殖漁業結合太陽光電發電設備經營之養殖生產及銷售規畫完整性與可行性、案場建置特色亮點、申請者的經營能力與相關實績、計畫規畫的完整性等項目作嚴格檢視，層層把關，保障漁民與地主權益，同時協助專案輔導業者遂行相關行政流程，加速整體漁電共生案場設置期程。