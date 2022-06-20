大學生若對目前就讀的科系不滿意，多半會提出轉系申請，臉書粉專「圖地」整理110學年度台大一年級生申請轉入、轉出數據，發現同樣都是經濟相關，經濟系有最多學生想要轉入，農業經濟系的轉出比例則高達50%，引起網友熱議。

臉書粉專「圖地」18日整理出110學年度台大一年級申請轉系數據，其中最多人申請轉出的科系為「農業經濟系」，該系一年級學生共46人，但申請轉出的學生就有23人，比例高達50%，一半的人都想走，不過仍有1人申請轉入。

另一方面，最多人想轉入的科系為「經濟系」，有110人申請轉入，僅4人申請轉出，比例3.3%。對此「圖地」小編不禁質疑，同樣名為經濟，加了農業人人逃，沒了農業卻擠破頭，「這是怎麼回事？」

台大科系轉系排行榜。（圖／翻攝自臉書粉專圖地）

實際查看「台大科系轉系排行榜」，雖然經濟系申請轉入人數最多，不過將法律系各組人數相加，司法組54人、法學組53人、財法組34人，達141人申請轉入。另外電機系有70人想轉入、會計系有43人想轉入，也相當熱門。

從申請轉出比例來看，農業經濟系達50%最高，其次是政治系公行組45.6%、動物科技系40%。而心理系、職治系、牙醫系、醫學系、中文國際學士班、醫工系皆無人申請轉出，比例為0%。

數據曝光後，網友們議論紛紛，「經濟原來這麼夯」、「為什麼這麼多孩子想轉入經濟系」、「是不是因為經濟系條件最寬的關係啊」、「原來這麼多人會繼續留在法律系啊」、「心理系居然輸了」、「動科有這麼慘嗎？ESG正夯，很多可以做啊」、「原來政治國關是個圍城，在外面的想進去，在裡面的想出來」。

值得注意的是，根據台大111學年度轉系可招收名額上限表可見，每個科系都有設定招收轉系生上限，最熱門的經濟系其實僅收36人，開放最多名額的則是機械工程系52人，其次是電機工程系51人。