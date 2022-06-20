台汽電（8926）近年積極推展太陽能、風力發電等既有再生能源布局，營運漸收成效，持穩發揮。其中，烏山頭水庫建置的水面型光電發電系統已開始供電，為嘉南地區最大型的水面型光電案場。

台汽電指出，持續推動彰化地區的漁電共生開發案，鎖定芳苑地區的養殖漁塭等地區，已備妥資料與相關的施工計畫。待彰化縣政府公告符合「漁電共生」的特許營運區域，即可著手進場施工，為再生能源佈局再下一城。

台汽電受到部分工程進度接近尾聲、影響認列，第一季營收年減55％，但投資的獨立電廠（IPP）與再生能源售電投資收益持穩貢獻，單季獲利2.87億元，僅年減4％，EPS 0.48元。

由於台電陸續提高向第三方電廠取電額度，將有助提高旗下星能、森霸、星元等三座獨立電廠（IPP）的售電收益。

台汽電正積極擴增旗下民營電廠的營運規模，森霸電廠二期已在2021年六月取得核可，目前工程正在進行中，預期2024年六月就會有一座100萬千瓦的燃氣機組投入營運。

此外，台汽電目前風力發電案場以苗栗的陸域風電為主，在彰化芳苑、漢寶則有開發新機組案場的規劃，今年就會送出籌備申請與環評審議；苗栗既有案場則有擴建新機組及汰換較為老舊機組的更新計劃。

台汽電烏山頭水庫水面型光電系統去年12月、中南部進入旱季時開始施工，僅使用約11.5公頃的水庫面積（相較於水庫面積900餘公頃），設置容量為13.7MW，已在五月下旬開始掛錶供電，為嘉南地區最大型的水面型光電案場。