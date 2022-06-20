三重區的永德公園由於過去三重區公所經費不足，因此僅施工一半，造成整個公園地面凹凸不平，十分危險，新北市議員李翁月娥今(20)日特別邀集相關單位進行會勘，並與三重區公所、新北市議員宋雨蓁共同籌集經費，將公園一次性翻修。

三重的永德公園有6000平方公尺(約莫1800坪)，每日都有很多附近的民眾前來休閒運動，特別是入夏以後人潮更多；李翁月娥表示，近日得知公園因年久失修又加上地震的關係，導致整座公園地面凹凸不平，常有民眾因此跌倒扭傷。

李翁月娥說，經永德里長陳冠霖和里民反映，才得知由於三重區公所經費不足，所以公園只能先施工一半，經三重區公所經建課詢問後，對方也回應確實因為經費不足。

李翁月娥表示，今特邀新北市議員宋雨蓁、三重區公所、新北市政府景觀處及永德里長陳冠霖一同前往永德公園會勘，除了請公所重新設計並降低成本外，經費方面也由公所出150萬、宋雨蓁議員85萬元、自己協助85萬元設備款等方式籌集，讓三重區公所能一次性地將公園整頓。

李翁月娥指出，另外永德公園裡也有很多樹罹患褐根病，也將請農業局等相關單位盡快來做處理。