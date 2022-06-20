日本近年來在深化與美軍合作的同時，大幅擴增防衛預算並加快軍事實力建設，似乎正在完成近幾十年來最大的一次軍事轉型，其訓練有素、裝備精良的自衛隊目前亦躋身世界上最強大武裝力量之列。專家分析稱，日本在亞太軍事實力不容忽視，雖在各種軍力排行榜上都位於中國之後，但雙方實力差距不能只看武器數量對比。

《美國之音》報導，最近一系列跡象顯示日本正在亞洲安全事務方面扮演越來越重要的角色，預定年底前制定出新的國家安保戰略，計劃在未來5年內大幅增加國防預算，從根本上加強防衛能力。最近，多位日本政界人士甚至提出要重新審視「無核三原則」，並要在5年內把國防預算提高到國內生產總值的2%。

報導說，日本的現役軍人不過24萬人，在《全球火力》的排名中名列第17，但是其整體軍事實力排名卻高居世界第5。多年以來，中國的軍事專家抨擊說，日本自衛隊雖然沒有軍隊之名，卻有著軍隊之實，其綜合實力超過了很多國家的正式軍隊。

澳大利亞智庫洛伊研究所（Lowy Institute）2021年的報告中，日本的政治、經濟、軍事等綜合實力排在美中之後，名列第3。在軍力領域，日本在海上控制能力一項，也緊隨美中之後，在海戰火力這項裡，日本雖在俄羅斯之後，但是十分接近，而在遠程海上力量投射的排名中，日本高居第3，甚至排在俄羅斯前面。

縱觀包括洛伊研究所的各類排名，日本自衛隊在大部分領域都遠在中國之下。據全球火力提供的數據，中日戰艦數對比為777：155艘，潛艇數量對比是79：21，驅逐艦對比是41：36，空中力量的戰機則是3285：1449架。

儘管有數量的巨大差異，蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich)軍事專家邁克爾．哈斯（Michael Haas）指出，日本也絕非沒有跟中國抗衡的希望，日本空中自衛隊在數量上遠不如中國人民解放軍空軍，但是日本的第4代多用途戰鬥機可以有助於平衡雙方的空中力量。日本還購買了147架第5代F-35戰機是美軍以外的美國隱形戰機的最大用戶。在海軍力量方面，海上自衛隊在驅逐艦方面與中國海軍相比具有一定優勢，並擁有一支優秀潛艇艦隊。日本還是世界上為數不多的正在開發第6代戰機的國家，計劃在 2035年左右部署的下一代「F-X」戰機。

《日本強軍再起：軍事力量的政治化》（Japan Rearmed: The Politics of Military Power）一書的作者希拉．史密斯(Sheila Smith)說，雖然日本在軍事實力上並非無足輕重，但日本不是美國，也不是中國，甚至不是印度。她強調說，僅從經費角度來說，中國去年的軍費支出估計為2930億美元，相比之下，即使是在增加了7.3%的情況下，日本國防開支也只有541億美元，差距超過5倍之多。

美國智庫蘭德公司的日本安全問題專家傑弗里．霍農（Jeffrey Hornung）說，無論日本如何發展軍力，其與中國之間的軍事平衡都不會改變。日本專注的是發展自衛、防禦性的能力，因此它沒有發展戰略轟炸機或洲際彈道導彈。

他強調，很難說日本的軍事實力是第4還是第5，人們可以用一個數字來說明軍費等等，但軍事實力的高低之分，只有在戰鬥打響時才真正見分曉。如果中國和日本捲入軍事衝突，幾乎不可能預測事情會如何發展。