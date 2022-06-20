50.4萬劑輝瑞兒童疫苗今天到貨！蔡英文總統表示，目前總共已經有超過百萬人次的5至11歲兒童，接種了第一劑疫苗。政府會全力確保疫苗供貨，目前，食藥署已經核准莫德納疫苗的EUA，可以用於6個月至5歲兒童，後續接種計畫將待ACIP在這個月底前決議。

蔡英文今晚表示，這幾天，5至11歲兒童接種第二劑疫苗，將在各縣市陸續進行，今天也共有50.4萬劑輝瑞兒童疫苗到貨，提供給家長選擇，持續提升我們孩子的保護力！

她要向大家報告，截止至今(6／20)日，5至11歲兒童第一劑疫苗，接種輝瑞兒童劑型疫苗共77萬8263人次，莫德納疫苗共 28萬5447人次。總共已經有超過百萬人次的5至11歲兒童，接種了第一劑疫苗。

蔡英文感謝家長們配合，這段時間，踴躍帶家裡的寶貝前往接種疫苗，並承諾，政府也會全力確保疫苗供貨，一起保護我們的孩子。

她知道許多家長，也都很關心小小孩接種疫苗的資訊，目前，食藥署已經核准莫德納疫苗的EUA，可以用於6個月至5歲兒童，後續接種計畫將待ACIP在這個月底前決議。

蔡英文強調，防疫努力到現在，不論是爸爸媽媽、醫護人員真的都很不容易，「我們繼續一起努力，疫情一定會逐漸趨緩！」