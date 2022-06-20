2022年台中市傑出演藝團隊徵選結果出爐！經過激烈競爭，今年共有12團脫穎而出，兼具傳統、創新及在地等多元特色，文化局20日在福華飯店舉辦授證典禮，並特別邀請金宇園掌中劇團、時間藝術工作室及瓊瑢舞蹈團等品牌團隊演出，配合團隊影片精采節目，展現台中表演藝術活力，肯定團隊作為台中表演藝術品牌的重要性與成就。

文化局長陳佳君出席授證典禮時，感謝藝文團隊們對台中藝文環境的貢獻。她表示，台中市政府長期支持表演藝術多元豐富的生態發展，近兩年受到疫情衝擊，去年推出「表演藝術紓困PLUS」，共通過142案計畫、挹注高達1,000萬元的創作及表演經費，未來除了持續支持這些創作計畫發表，也同步規劃進行場館串連、駐館計畫及大台中表演藝術場館升級演出等，積極與團隊共同攜手度過疫情，「表演藝術是最不需要語言即能感同身受的藝術，需要大家一起來支持!」

文化局指出，今年戲劇類入選團隊之一的「微笑唸歌團」，正是師承日前甫過世的「重要傳統藝術說唱（唸歌仔）保存者」楊秀卿老師，特別藉著本次授證典禮向楊秀卿老師致敬。其他獲選團隊還有台灣陣頭文化代表團隊「九天民俗技藝團」，將率先於6月30日在九天文化園區帶來《九天盃太子極限環台賽選手之夜-炫音鼓舞祭》。

「朝統龍獅戰鼓團」將延續九庄媽信仰故事帶來《媽祖傳香-龍獅文化》；「金宇園掌中劇團」大肚山童話今年推出《神燈》新劇，將以舞台劇換景模式結合3D動畫場景演出；「五洲秋峰園掌中劇團」將透過《烽劍春秋之攢天箭》，演繹傳統古冊戲中孫臏運用機智拯救齊國的故事；首次入選的「刺點創作工坊」則以原創中文音樂劇為方向，創作多部原創音樂劇作品。

音樂類入選團隊中，「台中室內合唱團」全新製作《星河旅館》將結合動畫、器樂、人聲之多元藝術，帶來靈魂深處奇幻旅程。「台中藝術家室內合唱團」致力讓合唱表演呈現出無限的可能，並持續演出台灣新創合唱作品參與國際賽事。

「玎酉擊樂」以挖掘本土曲目為願景散播藝術種子，持續委託國內外作曲創作，累積紀錄當代聲音。「臺灣青年管樂團」因應疫情將於6月26日至7月10日推出《南國綺響》線上音樂會，以東協十國的人文地景風情為主軸，帶來許多管樂原創經典音樂。

舞蹈類的資深傑團「妙璇舞蹈團」，為第15度獲選為台中市傑出演藝團隊，今年配合虎年，以台灣民間故事虎爺將軍為藍圖，用台灣特有的藝陣文化呈現虎的正義、威武之姿；首次入選的「純白舍 Dance Lab」，則以發展「青少年舞蹈劇場」為亮點，在青少年舞蹈養成、素人推廣、跨域合作和舞蹈影像上下足了功夫獲得傑團肯定，未來將以發展「青少年舞蹈劇場」為目標。