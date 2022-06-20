帛琉大使歐克麗(右一)高度讚許朝陽科大的用心辦學，並推薦巴布亞紐幾內亞駐臺代表組團前來參訪交流。(朝陽科大提供)

朝陽科大近年來學術聲望崛起，繼連續5年登上英國泰晤士高等教育（THE）全球最佳大學排名，緊接著又進榜世界大學影響力、全球最佳年輕大學、全球新興經濟體大學、亞洲最佳大學、全球電腦科學領域及全球工程領域等排名，更進榜2022英國QS亞洲最佳大學排名，表現卓越。

2017年年初，朝陽科大校長鄭道明接受本報專訪時，就提出「2030年進入世界1000大」的目標：「我們是很有計畫地爭取國際排名：從邀請外籍教授及博士生，將外籍師生資源投入校級研究中心；到增加論文數量、提高國際聲望；我相信，一步一腳印，讓學校得以站上國際舞台，絕對指日可待！」結果2018 年就「進度超前」，成為THE的世界大學千大。

國內部分，《遠見雜誌》國內大學聲望調查，朝陽科大已連2年蟬聯「年度辦學最佳大學」，名列私立科大第一，並連續3年榮登《天下雜誌》USR大學公民獎私立技職總排名第一。朝陽的畢業生不但多年獲選企業最愛，學位論文被引用數，亦連續10年蟬聯私立科大第一。