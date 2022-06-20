俄烏戰爭爆發之際，來自世界各地義勇軍遠赴烏克蘭齊心力抗俄羅斯，捧紅了南韓知名網紅李根大尉，而台灣也不惶多讓，不少國軍青年也投身參戰。一名台灣志願軍李成零上戰場後就在軍事迷網站一炮而紅，本人近期接受BBC採訪說道，決定出一份力不是為了代表台灣實現民主、自由的崇高價值，而是不讓未來的自己遺憾，過程很掙扎，他全靠10元硬幣做賭注。

根據BBC中文版20日報導，李成零是少數成為國際傭兵，協助烏克蘭抵抗俄軍的亞洲人。有別於人們對國軍普遍硬漢子的印象，帶著一副眼鏡、斯文拘謹的模樣使他格外特別。事實上，李成零擁有豐富的軍事訓練背景，10年前就曾入選知名法國外籍兵團（Légion Étrangère），與來自世界各地的志願兵相互切磋琢磨。

回國後，相繼任職於航空公司、服務業，更在2020年疫情爆發、外送市場蓬勃發展時決定湊一腳，成為一名外送員。

從準備面試、過關斬將，到正式成為烏克蘭國際志願軍一連串過程，回憶道「我用10元硬幣正反面賭一把」，雖然掙扎但沒有過多遲疑，就決定踏上這條誰也無法預測的不歸路。

李成零還提到自己個性沉默寡言，想說的話都獻給社群平台，當然，過程中有很多網友替他加油打氣，但不免引來一些酸民批評「語言不通只會成為他人負擔」等等冷言冷語。他強調，協助烏國抗俄主要還是為人生不留遺憾，而非代表台灣人實現民主與自由的抱負。

更爆料國際軍團就像是一個小型社會，種族歧視、差別待遇都是家常便飯，他苦笑「可能我是黃皮膚」，但他轉個念樂觀看待，視一切雲淡風輕，也意外讓自己成了團隊中的人氣王。